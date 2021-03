Vaccinazioni anti Covid-19: Basilicata prima in Italia per numero dosi somministrate. Al via vaccino per insegnanti

In Basilicata, nella scorsa settimana (22-28 febbraio), sono state somministrate circa 11.000 dosi di vaccino: il 2% della popolazione lucana. Un dato che ha portato la Basilicata prima in Italia per numero di dosi somministrate in base alla popolazione. Lo si evince dai dati di Opendata Vaccini e si spiega dalla grafica elaborata da Lorenzo Ruffino. La scorsa settimana in terra lucana le vaccinazioni hanno subito -per fortuna- una accelerazione. Con aggiornamento delle ore 15 di ieri, risultavano essere somministrate in Basilicata 43.843 dosi di vaccino, pari al 73,3 % delle dosi totali ricevute. Oltre 14mila quelle per gli anziani dagli 80 ai 89 anni, quasi 4mila per gli ultranovantenni.

Ieri ha preso il via a Matera la somministrazione del vaccino sugli insegnanti, oggi toccherà a Potenza. Riguarderanno dosi di Astrazeneca.

Claudio Buono