1 euro per aiutare le famiglie in difficoltà. Anche in Basilicata l’iniziativa del ‘Forum Associazioni Familiari’

In prossimità dell’inizio dell’anno dedicato all’Amoris Laetitia il Forum delle Associazioni familiari istituisce il «Fondo per le famiglie». Sollecitati dalle sempre più numerose richieste di aiuto che la crisi sanitaria, economica e sociale sta provocando, le Associazioni familiari e i Forum locali tra qui il Forum di Basilicata non potevano rimanere indifferenti e in pochi mesi, e con un’intensa attività progettuale, hanno pensato ad uno strumento di mutuo-aiuto semplice ma allo stesso momento molto concreto. Gli obiettivi sono quelli di sostenere le famiglie in criticità finanziaria temporanea, promuovere il protagonismo familiare, costruire e rafforzare le reti di coesione territoriale. I beneficiari saranno le famiglie con figli in situazione di difficoltà economica legata a cause non croniche. Il fondo sarà alimentato in due modi principali: donazioni dei singoli o delle famiglie di almeno 1 euro al mese oppure da Enti, Ditte o Aziende family –friendly. Ognuno deve fare la sua parte e trovare dieci donatori che a loro volta, se capiscono lo spirito mutualistico, devono trovare altri dieci donatori.

«È il multilevel della carità» ha detto il Presidente Nazionale del Forum Gigi De Palo durante la presentazione alle nostre Associazioni ed al nostro Forum di Basilicata, o , se vogliamo usare una istituzione antica ma che sta tornando molto di moda in questi anni, è l’idea delle Società di Mutuo Soccorso, ma declinate al 4.0. Per l’erogazione dei contributi alle famiglie è stata istituita una «Rete che ascolta» che accoglierà, vaglierà e smisterà le relative domande; ogni Associazione familiare o Forum del territorio potrà segnalare alla Rete le richieste di aiuto. Ma l’idea non è solo quella, pur importante già di per sé stessa, di erogare contributi, ma anche quella di costruire un patto con la famiglia beneficiaria che una volta uscita dalla difficoltà si faccia a sua volta promotrice verso altre famiglie: è l’idea del patto di comunità.

Il valore aggiunto è quindi quello di creare osmosi tra le famiglie, mettere in contatto permanente famiglie donatrici e famiglie beneficiarie, creare un percorso di accompagnamento. Il progetto è stato accolto con molto favore dall’Ufficio Nazionale di Pastorale familiare che si è immediatamente attivato per presentarlo agli Uffici di Pastorale Regionali cogliendo l’obiettivo di mettere in piedi un processo che unisce la promozione umana e l’evangelizzazione. Ma sono stati stretti rapporti di collaborazione anche con i Consultori familiari, le Caritas, il mondo del Volontariato che già è molto impegnato nel sostegno alle fragilità. Per la gestione del progetto è stato istituito un sito (www.fondofamiglie.org) al quale si può accedere per avere informazioni, approfondire i contenuti, effettuare le donazioni in semplicità e sicurezza. Il Forum si impegna a tenere a suo carico tutte le spese di gestione, erogando quindi ai beneficiari il 100% del ricavato, a noi il compito di pubblicizzare il progetto, sensibilizzare le famiglie al dono anche attraverso i social. È questa quindi la risposta che il Forum vuole dare per far fronte in maniera positiva agli eventi traumatici che stiamo vivendo, stare di fronte alla realtà restando sensibili alle opportunità positive che la vita offre, dando uno nuovo slancio al nostro impegno per raggiungere mete importanti: continuare a costruire amicizie sociali e comunità solidali come esorta Papa Francesco nella Fratelli Tutti.

Su www.fondofamiglie.org si possono trovare tutte le informazioni ulteriori e anche come chiedere aiuto se si sta passando un periodo difficile.

Se invece si vuole aiutare, cliccando sul link https://bit.ly/3dzCFCK si può donare direttamente.