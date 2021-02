Picerno, la minoranza incalza l’amministrazione sulla piscina: “I lavori dovevano essere conclusi un anno fa, ancora niente”

Tiene banco a Picerno la vicenda relativa ai lavori di completamento della piscina comunale, iniziati molti anni fa e che, per varie problematiche, non si sono conclusi. A tal proposito, in una nota stampa è intervenuto il gruppo di minoranza “Progetto Comune”. Ecco il testo integrale.

“Fin da febbraio dell’anno scorso eravamo pronti ad uscire pubblicamente sulla questione degli interminabili “lavori” alla piscina comunale. A causa dell’emergenza pandemica abbiamo ritenuto di mettere da parte gli assalti seppure legittimi. Purtroppo constatiamo che la situazione in un anno non è cambiata, eppure il 26 febbraio 2020 i lavori sarebbero dovuti essere terminati. A 21 mesi dalle elezioni possiamo affermare che il confronto tra la verità, raccontata e urlata dal palco da Rocco Faraone, e la bugia, bisbigliata da Giovanni Lettieri, ha sancito la vittoria della seconda. Purtroppo le menzogne propagandate illudono il popolo, ma non ne migliorano la condizione. E purtroppo a dispetto di quanto prometteva bisbigliando Lettieri, la piscina non è stata riaperta dopo 9 mesi, come promesso in campagna elettorale, ma neanche dopo 21 mesi. Per Picerno inizia ad essere proprio dura”.

