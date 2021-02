Sistema idrico nelle zone rurali, interventi a Bella. L’amministrazione comunale: “Si può guardare al futuro con più serenità”

Proseguono a Bella i lavori per la riorganizzazione del sistema idrico nelle zone rurali per un importo di progetto di euro 930.000. A darne notizia il sindaco, Leonardo Sabato, e l’assessore alle Infrastrutture, Carmine Ferrone. Lavori che, come già annunciato, ci consentiranno di migliorare e ammodernare il patrimonio della rete idrica comunale e di creare la possibilità concreta di soddisfare le esigenze idropotabili di tante famiglie e aziende produttive sparse su tutto il territorio comunale in un ottica di miglioramento dei servizi al cittadino. Saranno realizzati i seguenti interventi principali:

– Condotta premente dal serbatoio sito in loc. “Mattinelle” al serbatoio sito in loc. “Toppa Filecchio” con relativo impianto di sollevamento.

– Adeguamento funzionale e messa in esercizio del serbatoio ex Ergal sito in loc. “San Martino”.

– Condotta adduttrice dal serbatoio sito in loc. “Toppa filecchio” a quello sito in loc. “San Martino” ex Ergal.

– Condotta adduttrice dal serbatoio sito in loc. “San Martino” ex Ergal fino in prossimità del nucleo di S. Antonio Casalini.

– Condotta adduttrice in c/da Lagarelli anche a servizio del Maneggio.

“Le famiglie e le attività produttive delle zone rurali possono guardare al futuro con più serenità”, hanno dichiarato il Sindaco e l’assessore.