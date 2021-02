Le tende giuste per la casa: idee e spunti a cui ispirarsi

Sebbene i tessili siano una componente fondamentale dell’arredamento, molte persone sottovalutano l’importanza dei tendaggi per il comfort abitativo. Ecco alcuni consigli che vi aiuteranno a scegliere le tende giuste per ogni stanza della casa.

Contrariamente a quanto si pensi, le tende non hanno solo una finalità estetica ma favoriscono l’isolamento termico e acustico degli ambienti, proteggendo la propria privacy dagli sguardi indiscreti.

Inoltre, dal momento che hanno un forte impatto sull’atmosfera di una stanza, rendendola più calda e accogliente, vanno scelte con attenzione per creare un trait d’union equilibrato tra stile e comfort. Vediamo come sceglierle in base all’impronta stilistica della camera e alle esigenze di chi la vive ogni giorno.

Illuminazione e colori

Sui siti e le riviste di interior design si possono trovare numerose idee e spunti da cui trarre ispirazione per arredare casa con i tendaggi, ma non sempre le soluzioni proposte si rivelano adatte ai propri spazi e allo stile dell’arredamento circostante. Per scegliere la tenda giusta è importante osservare con attenzione l’ambiente in cui andrete a posizionarla, le cromie della stanza e gli arredi presenti. Per esempio, in camera da letto si addicono i tessuti con effetto più oscurante e rilassante, mentre in salotto è meglio puntare su tonalità calde e tenui per accogliere la luce naturale.

Per quanto riguarda i colori, a meno che non si abbia l’intenzione di sostituire i tendaggi a ogni cambio di stagione, optate sempre per una nuance che si adatti allo stile di mobili e pareti in modo da evitare contrasti cromatici troppo accentuati e caotici. Come regola generale, nelle stanze più piccole e mal illuminate preferite una tonalità chiara per aumentare la percezione ottica dello spazio disponibile, mentre per accorciare visivamente un ambiente di grandi dimensioni e renderlo più accogliente scegliete un colore freddo, come il blu, il verde o il viola.

La lunghezza

Per completare il look di una stanza un altro aspetto da non sottovalutare è la lunghezza dei tendaggi che, contrariamente a quanto ipotizzato da alcuni, non deve essere per forza proporzionata a quella di porte e finestre.

Se nella camera è presente un serramento che non arriva a terra si può comunque scegliere di coprirlo con una tenda lunga per donare all’ambiente un allure più elegante e sofisticato. Se, invece, vogliamo creare l’illusione ottica di una stanza più grande e luminosa, un modello corto permetterà di recuperare spazio sotto la finestra, rendendo più agevole e fruibile lo spazio a disposizione.

Quest’ultima soluzione, inoltre, è da preferire se in casa ci sono animali domestici o bambini piccoli che potrebbero sporcare o rovinare i tessuti che toccano il pavimento, senza contare l’ulteriore inconveniente che quelli lunghi si impolverano facilmente e richiedono, pertanto, una pulizia più frequente.

I tessuti

Quando si sceglie una tenda per la propria casa è importante valutare con attenzione anche il tipo di tessuto con cui è realizzata. In base a quanto riportato sul sito https://assonnata.com, dedicato proprio all’arredamento e alla decorazione della camera da letto, per la zona notte sarebbe opportuno preferire un modello oscurante dalla trama molto fitta e spessa (come il feltro o il velluto) per schermare la luce proveniente dall’esterno e creare, al contempo, un’efficace barriera isolante contro il freddo e il caldo.

Dal momento, però, che queste tipologie di tendaggi hanno l’inconveniente di rendere gli ambienti più opprimenti e angusti, è consigliabile installare un secondo bastone su cui posizionare una tenda più leggera e trasparente che lasci penetrare la luce solare durante il giorno. Per quanto riguarda il soggiorno e la cucina è meglio optare per tessuti tecnici sintetici, come il poliestere o il nylon, che oltre ad avere ottime proprietà fonoassorbenti, si rivelano anche più facili da pulire assicurando la giusta illuminazione nella stanza.

Come trasformare il mood di una stanza con i tendaggi

Come già sottolineato, le tende sono in grado di stravolgere completamente il mood e lo stile di una stanza, ma a seconda dell’effetto che si vuole realizzare si dovrà optare per una texture più leggera o più vistosa. Il velluto, per esempio, dona all’ambiente un look molto elegante e ricercato, soprattutto se abbinato a un concept di design contemporaneo, mentre le fantasie geometriche verticali simulano gli elementi architettonici a colonna dando l’illusione ottica di una stanza più grande e ariosa.

Inoltre, se si dispone di un unico ambiente open space con cucina e soggiorno, una tenda divisoria si rivelerà una valida e incantevole soluzione progettuale per dividere al meglio gli spazi senza intervenire con costose opere di ristrutturazione, mentre un modello a fili sopperirà alla mancanza di una porta aumentando la percezione visiva dello spazio reale.