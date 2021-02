Potenza, rumeni con precedenti in un parcheggio in via del Gallitello. Tutti con precedenti penali: emessi i fogli di via

Nel corso dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione di reati predatori, personale della Polizia di Stato, in particolare dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico unitamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine Basilicata, procedevano al controllo di tre soggetti di nazionalità rumena che si intrattenevano nel parcheggio del supermercato Eurospin di Potenza in via del Gallitello. Gli stessi, all’atto del controllo, fornivano motivazioni generiche e non riscontrabili circa la loro presenza, inoltre, emergevano a loro carico numerosi precedenti di polizia giudiziaria per reati contro il patrimonio. All’esito di accurati accertamenti, il Questore di Potenza ha adottato con urgenza nei loro confronti la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio con il divieto di ritorno nel Comune per la durata di tre anni. Non si esclude che possano essere coinvolti in alcuni furti commessi nel capoluogo all’interno di esercizi commerciali, per i quali sono in corso indagini di polizia giudiziaria.

comunicato stampa