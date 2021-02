“M n’aggia gì da Putenza”, il Teatro è su Facebook. Appuntamento a domani sera, 26 febbraio

“Lu Uarniedd” e Ufficio Stampa Basilicata offrono una serata di risate e divertimento con la diretta della commedia “M n’aggia gì da Putenza”

Domani, venerdì 26 febbraio 2021, alle ore 20.30, in diretta streaming sulle Pagine Facebook della Compagnia Teatrale “Lu Uarniedd” e di Ufficio Stampa Basilicata, e sul canale YouTube di USB, sarà trasmessa la commedia in vernacolo potentino “M n’aggia gì da Putenza”. Scritta, diretta e interpretata da Vincenzo Lauria, la rappresentazione scenica racconta la storia di un imprenditore edile potentino che si trova coinvolto, a seguito di in un controllo delle autorità competenti, in un vortice di situazioni che porteranno il protagonista a valutare seriamente l’ipotesi estrema di lasciare la propria città. Una esilarante commedia ambientata in un’epoca governata dalla perenne incertezza sul futuro, scandita da continui cambiamenti di regole e indecisioni. Solo un colpo di scena riuscirà a far cambiare idea al piccolo imprenditore e alle sorti della vicenda.

“Abbiamo pensato di offrire una serata di svago a chi, in questo momento, a causa dell’emergenza sanitaria, non può recarsi a teatro ed è costretto a restare a casa”, ha affermato Vincenzo Lauria. “L’obiettivo della nostra Compagnia – ha aggiunto – è sempre stato, e sempre sarà, quello di far divertire il pubblico e regalare sorrisi. Questa volta proveremo a farlo non da un palcoscenico ma attraverso i social. Speriamo di riuscire a trasferirvi ugualmente le nostre emozioni”.

Venerdì 26 febbraio 2021, alle ore 20.30, segui la diretta su: Pagina Facebook Compagnia Teatrale “Lu Uarniedd”, Pagina Facebook Ufficio Stampa Basilicat e Canale YouTube di Ufficio Stampa Basilicata.