Covid-19 in Basilicata, la situazione non migliora. 124 nuovi casi, 90 ricoverati e 53 guarigioni

1.245 tamponi processati nell’ultimo giorno, 124 nuovi casi e 53 guariti. Oltre ad una persona deceduta. E’ questo l’ultimo aggiornamento sull’emergenza sanitaria in Basilicata, che non migliora, anzi peggiora. Dalla probabile ‘zona bianca’ lo spettro di ‘zona arancione’ si avvicina. Ecco il dettaglio.

I RICOVERATI SONO 90 – Al “San Carlo” di Potenza 28 nelle malattie infettive, 23 in pneumologia, 12 in medicina d’urgenza e 2 in terapia intensiva. Al “Madonna delle Grazie” di Matera 12 nelle malattie infettive, 10 in pneumologia e 3 in terapia intensiva;

I GUARITI SONO 53 – 2 Avigliano (n. 1 domiciliato a Potenza), 1 Calvello (domiciliato a Potenza), 2 Lagonegro, 2 Maratea, 2 Matera, 1 Pietragalla, 1 Pisticci (domiciliato a Montalbano Jonico), 6 Policoro, 28 Potenza, 1 Rionero in Vulture (domiciliato a Potenza), 1 Rotonda, 1 Ruoti, 3 Scanzano Jonico, 2 indiani domiciliati a Montalbano Jonico; ;

I NUOVI POSITIVI SONO 124 – 1 Avigliano, 1 Bernalda, 1 Colobraro, 7 Grottole, 1 Irsina, 1 Lagonegro, 2 Lauria, 5 Lavello, 26 Matera, 6 Melfi, 4 Miglionico, 3 Montalbano Jonico, 12 Montescaglioso, 3 Nova Siri, 1 Palazzo San Gervasio (domiciliato a Banzi), 5 Pisticci, 2 Policoro, 12 Potenza, 1 Rapone, 3 Rionero in Vulture, 1 San Martino d’Agri (domiciliato a Potenza), 5 Sant’Arcangelo, 2 Scanzano Jonico, 1 Tito, 1 Tolve, 2 Tursi, 1 Vaglio Basilicata, 9 Venosa, 1 Viggiano, 2 friulani domiciliati a Matera, 1 lombardo domiciliato a Scanzano Jonico e 1 rumeno domiciliato a Matera;

1 DECESSO nelle ultime 24 ore, una persona di Rionero in Vulture;

Gli attuali positivi in Basilicata sono 3.647, di cui 3.557 in isolamento domiciliare. I deceduti per e con Covid-19 sono 358, 10.899 i guariti totali.

Claudio Buono