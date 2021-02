Tragico incidente sulla Tito-Brienza. Perde la vita un uomo, un ferito trasportato in eliambulanza

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza, in data odierna dalle ore 15.50 circa, sono intervenuti sulla SS95 Tito Brienza al Km 8+800 per incidente stradale. Tre autovetture coinvolte, una Fiat seicento, una Fiat Panda ed una Opel Corsa. L’occupante della Fiat seicento è deceduto (si tratterebbe di un uomo residente nella Val d’Agri), mentre il conducente della Fiat Panda è stato trasportato in eliambulanza presso l’ospedale San Carlo di Potenza, illeso il conducente dell’Opel Corsa. I Vigili del fuoco giunti sul posto hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli per evitare l’insorgere di incendi. I VV.F. sono intervenuti con una autopompa ed un fuoristrada. Intervenuti anche Carabinieri, Polizia Locale e 118.

Stando all’ultimo aggiornamento, l’uomo deceduto sarebbe un ottantenne, mentre l’altra persona ferita è entrata in Pronto Soccorso in ‘codice giallo’ e sarebbe un giovane.

redazione