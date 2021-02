Covid-19 in Basilicata. Boom di nuovi casi nelle ultime 24 ore: ben 166. I guariti 64, nessun decesso

1.386 tamponi processati nell’ultimo giorno, 166 nuovi casi e 64 guariti. E’ questo l’ultimo aggiornamento sull’emergenza sanitaria in Basilicata. Ecco il dettaglio.

I RICOVERATI SONO 87 – Al “San Carlo” di Potenza 26 nelle malattie infettive, 23 in pneumologia, 9 in medicina d’urgenza e 2 in terapia intensiva. Al “Madonna delle Grazie” di Matera 13 nelle malattie infettive, 11 in pneumologia e 3 in terapia intensiva;

I GUARITI SONO 64 – 1 Albano di Lucania, 1 Bernalda, 1 Lagonegro, 1 Maratea, 2 Marsico Nuovo, 16 Marsicovetere (n. 1 domiciliato a Brienza; n. 1 domiciliato a Moliterno), 8 Matera, 1 Melfi, 9 Moliterno, 1 Pignola, 2 Potenza, 1 Rapolla, 12 Sant’Arcangelo, 1 Sarconi (domiciliato a Moliterno), 5 Satriano di Lucania, 1 lombardo domiciliato a Satriano di Lucania e 1 pugliese domiciliato a Marsicovetere;

I NUOVI POSITIVI SONO 166 – 1 Accettura, 2 Avigliano, 3 Barile, 3 Bernalda, 1 Calvera, 3 Cancellara (n. 1 domiciliato a Potenza), 1 Lagonegro, 1 Latronico, 1 Lauria, 3 Lavello, 25 Matera, 2 Melfi, 2 Miglionico, 1 Moliterno, 4 Montalbano Jonico, 20 Montescaglioso, 5 Palazzo San Gervasio, 1 Pietragalla, 8 Pisticci (n. 1 domiciliato a Matera), 19 Policoro (n. 1 domiciliato a Nova Siri), 30 Potenza, 1 Rionero in Vulture, 1 Rivello, 1 Rotonda, 8 Sant’Arcangelo, 2 Senise, 1 Teana (domiciliato a Potenza), 1 Tursi, 8 Venosa, 6 Viggiano, 1 emiliano domiciliato a Matera;

Gli attuali positivi in Basilicata sono 3.579, di cui 3.492 in isolamento domiciliare. I deceduti per e con Covid-19 sono 357, 10.848 i guariti totali.

Claudio Buono