I primi 4 casi di contagio con la cosiddetta ‘variante inglese’ del Covid-19 sarebbero stati accertati in Basilicata, nel Potentino. 4 casi a Corleto Perticara. Riguarderebbero tutti un unico nucleo familiare. Uno dei quattro sarebbe stato in Inghilterra non molto tempo fa. Accertamenti in corso da parte dell’autorità sanitaria.

redazione