Con la droga nascosta sotto il materasso. A Potenza i Carabinieri arrestano un giovane sottoposto già a sorveglianza speciale

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Potenza hanno arrestato in flagranza di reato un 31enne del luogo, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di dimora, responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In particolare, nel pomeriggio di venerdì scorso, i militari, durante lo svolgimento di specifici servizi predisposti per il controllo del territorio e il contrasto allo specifico fenomeno, con l’ausilio di un’unità del Nucleo Cinofili Carabinieri di Tito, hanno effettuato una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo. Iniziativa investigativa che è risultata quanto mai fondata, tanto che i Carabinieri, col valido ed efficace fiuto del cane “Chase”, nel mentre conducevano le operazioni di ricerca all’interno del domicilio hanno rinvenuto e sequestrato una confezione in cellophane, contenente stupefacente del tipo cocaina, del peso complessivo di 9 grammi circa, nascosta sotto il materasso della camera da letto. All’esito dei conseguenti accertamenti condotti nel capoluogo, presso la Caserma di via Pretoria, intitolata al “Tenente Orazio Petruccelli – M.O.V.M.”, il 31enne è stato arrestato.

Il risultato operativo conseguito si inserisce nel novero delle molteplici attività di istituto condotte sul territorio di competenza dal Comando Provinciale Carabinieri di Potenza che, con i suoi reparti dipendenti, dislocati nell’intera provincia, quotidianamente garantisce un efficace controllo, come nel caso di specie, finalizzato anche a combattere un fenomeno così diffuso, qual è appunto il consumo e lo spaccio della droga.

comunicato stampa