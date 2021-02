Decessi per Covid-19, il Vescovo Salvatore Ligorio: “Funerale si può celebrare in Chiesa, nessun motivo ostativo”

Nessun divieto di celebrare funerali in Chiesa, ma è possibile solo con il rispetto delle misure restrittive e in osservanza delle norme prescritte. E’ questo il messaggio che mons. Salvatore Ligorio, Vescovo di Potenza, Muro Lucano e Marsico Nuovo, ha inviato a tutti i parrochi del territorio di competenza e relative agenzie funebri. Spesso, in molti paesi, alle persone decedute con e per Covid-19, non è stato possibile dare l’ultimo -dignitoso- saluto in Chiesa. In molti casi, con cerimonie strettamente private e direttamente al cimitero. Una difficoltà di cui si è preso carico il Vescovo Ligorio, che ha fatto sapere: “Abbiamo provveduto a verificare che, allo stato attuale, non ci sono motivi ostativi alla celebrazione del funerale in Chiesa per chi è morto a causa del virus, ferma restando l’osservanza delle norme prescritte per il contenimento el contagio così come espresse dal Protocollo sottoscritto tra il Governo e la CEI nel maggio 2020”.

La conferma al Vescovo è arrivata anche dal Prefetto di Potenza, Annunziato Vardè, che ha confermato “che le attuali disposizioni sul territorio nazionale non vietano le celebrazioni in Chiesa di tali funerali da Covid-19”. Il Vescovo, nella missiva inviata ai presbiteri dell’Arcidiocesi, ha invitato a far valere le disposizioni qualora ci fossero dubbi o resistenze da parte dei Comuni o delle imprese funebri.

Claudio Buono