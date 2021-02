Aggredisce il compagno della ex. Arrestato un potentino a Rimini

Botte da orbi tra due uomini a Rimini domenica sera. Da una parte un 33enne del luogo, dall’altra un 44enne di Potenza. Il primo attuale compagno di una riminese di 48 anni, il secondo ex della donna. I due dopo essersi affrontati verbalmente sono passati alle vie di fatto in giardino. Nemmeno le esortazioni degli agenti di polizia, intervenuti dopo essere stati allertati dalla donna, hanno sortito effetti. È stato necessario l’intervento fisico di un poliziotto per impedire che i due “sfidanti” si strozzassero a vicenda. Il 44enne potentino però alla vista degli agenti ha rifilato un violento calcio a uno di essi, per poi continuare ad accanirsi contro l’avversario. La donna ha riferito di ospitare saltuariamente in casa l’ex compagno poiché mossa da pietà per il suo stato di persona senza fissa dimora. Nella serata di domenica però, mentre era in casa in compagnia di entrambi, l’ex compagno si sarebbe adirato senza motivo iniziando a insultarla. A quel punto l’attuale fidanzato si sarebbe frapposto per difenderla, finendo poi per azzuffarsi. Il potentino, con precedenti per reati contro la persona, violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale, è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, in attesa del rito direttissimo. (Fonte: Quotidiano del Sud)