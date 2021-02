I quattro paesi della Basilicata che resistono al virus e sono ‘Covid-free’

In Basilicata sono 4 i Comuni che resistono al virus e sono ‘Covid-free’. Contagi in 127 comunità su 131. Si tratta dei Comuni di Carbone, Cirigliano, Fardella e Castelluccio Superiore. In quest’ultimo Comune, si è in attesa di trenta esiti di tamponi fatti sui commercianti. 2.304 residenti in quattro paesi che possono definirsi “Covid-free”. Nessun caso in questi quattro Comuni sui 13mila e poco più registrati in tutta la regione dall’inizio dell’emergenza, tra attuali positivi, guariti e deceduti. Il dato spunta fuori dalle comunicazioni ufficiali della Task Force della Regione Basilicata. Nell’ultima info-grafica diramata, però, non viene riportato Rapone. Anche se in quest’ultimo, il ‘Paese delle Fiabe’, i contagi ci sono stati ed anche un decesso.

Quindi, nessuna traccia del virus nei Comuni lucani di Carbone, Cirigliano, Fardella e Castelluccio Superiore, tutti nel potentino ad eccezione di Cirigliano, nel materano. Da precisare che a Castelluccio Superiore un caso di positività c’è stato, a settembre, ma ha riguardato un dipendente comunale che però risiede in provincia di Cosenza. Non vogliamo tirare i piedi per portare il virus, sia chiaro. Ma vista l’evolversi della situazione, il virus potrebbe raggiungere a breve ogni luogo. Anzi, l’augurio è di sconfiggerlo presto. Carbone, 562 abitanti, Cirigliano, 345 abitanti, Fardella, 640 abitanti, e Castelluccio Superiore, 757 abitanti. Quest’ultimo distante solo 600 metri a linea d’aria ed a 3 chilometri di strada da Castelluccio Inferiore, centro toccato da 30 casi totali di contagio. Insomma, sei comunità che non hanno ancora vissuto con il Covid-19.

Per quanto riguarda una panoramica dell’emergenza sanitaria in Basilicata, secondo l’ultimo aggiornamento, i lucani attualmente positivi sono 3.124 di cui 3.038 in isolamento domiciliare. Sono 9.679 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 321 quelle decedute. 86 le persone ricoverate negli ospedali di Potenza e Matera. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 214.389 tamponi molecolari, di cui 198.577 sono risultati negativi, e sono state testate 131.942 persone.

Claudio Buono