Covid-19 a Vietri di Potenza: 23 guarigioni in due giorni. La comunità inizia a vedere la luce in fondo al tunnel

23 persone guarite in due giorni. Si inizia a vedere la ‘luce’ a Vietri di Potenza, centro del Melandro che dalle festività natalizie in poi ha visto, per una ventina di giorni, un aumento quasi impressionante dei casi di contagio da Covid-19, che ormai nell’ultimo mese sono in calo e con numerosi casi di guarigione. Sia mercoledì che ieri, 9 e 14 casi di guarigione, di persone in isolamento da almeno 25-30 giorni. I più ‘sfortunati’, purtroppo, hanno dovuto convivere con il virus per oltre due mesi, prima di sconfiggerlo definitivamente. In questi giorni, sono 3 invece i nuovi casi accertati. Ma non sarebbe nulla di preoccupante, dal momento che si tratta di persone che fanno parte di nuclei familiari già positivi ed in isolamento dai 10 ai 30 giorni, in base ai casi.

“È evidente che, lentamente, ne stiamo uscendo”, ha sottolineato il sindaco, Christian Giordano, che ha però aggiunto: “Purtroppo però non è finita e non possiamo permetterci di rilassarci. Prego a tutti di continuare ad adottare in maniera puntuale le ormai note precauzioni”. Ma sono diverse le persone ricoverate in ospedale, di cui alcune più gravi: “Un augurio di pronta guarigione a tutti gli altri nostri concittadini risultati positivi, soprattutto a coloro che attualmente sono ricoverati presso l’Ospedale San Carlo di Potenza”, ha concluso il primo cittadino.

Sono diverse le persone decedute già positive al Covid-19. Tra i vietresi deceduti, 5, di cui 4 in ospedale. Di questi, 2 erano ospiti nella Casa di Riposo. Tra gli ospiti della struttura, non ce l’hanno fatta altri tre anziani di Picerno, Muro Lucano e Sant’Angelo Le Fratte.

Claudio Buono