COVID-19 in Basilicata. In un giorno 14 ricoverati in più, 88 nuovi casi e 184 guarigioni registrate

1.198 tamponi processati, 88 positivi tra i lucani, 40 guariti e nessun decesso. E’ questo l’aggiornamento dell’ultimo giorno relativamente all’emergenza sanitaria da Covid-19 in Basilicata. Ecco il dettaglio.

86 I RICOVERATI, IN AUMENTO – Impressionante aumento di ricoverati nell’ultimo giorno, ben 14 in più rispetto a ieri. Oggi sono 86, ieri erano 72. Al “San Carlo” di Potenza 31 nelle Malattie Infettive, 29 in Pneumologia, 9 in Medicina d’Urgenza, 2 in Terapia Intensiva. Al “Madonna delle Grazie” di Matera 9 nelle Malattie Infettive, 6 in Pneumologia e nessuno in Terapia Intensiva;

88 I POSITIVI LUCANI – 7 Atella, 1 Avigliano, 4 Bernalda, 1 Castelluccio Inferiore (domiciliato a Latronico), 1 Filiano, 1 Grassano, 3 Irsina, 1 Lagonegro, 1 Latronico, 1 Laurenzana, 2 Lavello, 1 Maratea, 3 Matera (n. 1 domiciliato in Puglia), 9 Melfi (n. 1 domiciliato a Venosa), 1 Montalbano Jonico, 3 Montescaglioso (n. 1 domiciliato in Puglia), 5 Nova Siri, 1 Oppido Lucano (domiciliato a Melfi), 1 Palazzo San Gervasio, 1 Paterno, 1 Pietragalla (domiciliato a Potenza), 3 Pignola, 12 Potenza, 4 Rionero in Vulture (n. 1 domiciliato a Potenza), 1 Ruoti, 1 San Fele, 5 Rotondella, 5 Sant’Arcangelo, 3 Tito, 1 Tolve (domiciliato a Potenza), 1 Tricarico, 2 Venosa, 1 Vietri di Potenza. Positivo anche un armeno domiciliato a Potenza;

I GUARITI SONO 40 – 3 Atella, 3 Bella, 1 Lauria, 2 Matera, 11 Melfi, 1 Picerno, 15 Potenza, 2 Rapolla, 2 Rionero in Vulture;

Gli attuali casi di positività tra i lucani sono 3.124, di questi 3.038 in isolamento domiciliare. 321 i decessi con e per Covid-19. I guariti 9.679

Anche oggi, la Regione Basilicata fa sapere di altre 144 guarigioni relative al periodo antecedente, non conteggiate fino ad oggi. Trattasi di soggetti già dichiarati guariti, nei tempi e nelle modalità previste dalle vigenti circolari ministeriali, dai servizi delle Aziende Sanitarie territorialmente competenti. Alle 144 guarigioni dovute a riallineamento, si sommano n. 40 guarigioni odierne, per un totale di n. 184 guarigioni.

Claudio Buono