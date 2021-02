Allenarsi a casa: i migliori esercizi per addominali

Tra necessità e scelta personale cresce il dato di chi si allena in casa: il 2020 ha segnato la netta salita di questo trend, basta vedere quanti siti e portali sono esplosi in rete fornendo proprie guide e consigli su come allenarsi in modo proficuo, restando in forma pur dovendo scontrarsi con la criticità delle palestre chiuse per causa Covid.

Allenarsi a casa è possibile, anche con un discreto margine di successo parlando in termini di risultati da ottenere; e non è neanche necessario avere chissà quale attrezzatura, è sufficiente un tappetino per gli esercizi addominali e nient’altro. per il resto si può fare affidamento sul proprio peso, per quello che viene definito non a caso un allenamento a corpo libero. E proprio gli addominali, scandagliando un po’ la rete, sono i muscoli più richiesti da chi si deve allenare in casa: forse i vari lock down hanno influito in modo diretto sullo stato di forma e sul peso degli italiani, che cerano ora strategie per rimettersi in forma. vediamo allora qualche consiglio su quali sono i migliori esercizi per addominali a casa e, più in generale, per allenamento domestico.

Esercizi addominali a casa

Sono i più ricercati, come si diceva; tutto quello che occorre per allenare gli addominali a casa è la presenza di un tappetino. E in alcuni casi si può anche farne a meno, come ad esempio per gli esercizi plank. Resi ormai celebri dalla rete, soprattutto dai molti vip che si sottopongono a lunghe sedute, il plank è una tipologia di allenamento isometrico da eseguire in equilibrio sui propri gomiti, con il corpo dritto ed in tensione come una tavola.

Se invece si ha a disposizione un tappetino tradizionale per addominali, si può tranquillamente procedere con esercizi più noti, quali ad esempio il crunch totale, la bicicletta ecc… in entrambi i casi il risultato sarà quello di contribuire a bruciare il grasso che si concentra nella zona della pancia.

Altri esercizi

Ma non solo esercizi per addome; a casa si possono allenare tutti i principali gruppi muscolari, senza dover avere necessariamente una palestra o attrezzi professionali. Si diceva del corpo libero, quindi sfruttare il proprio peso invece dei tradizionali bilancieri, manubri o quant’altro.

Un esempio tradizionale, il più noto e praticato universalmente, è dato dalle flessioni: che possono essere eseguite in qualsiasi momento ed in pochi minuti, senza necessità di attrezzatura varia contribuendo a mettere in moto tutti i muscoli del corpo. Stessa cosa dicasi per gli squat (utili per gambe e glutei), corsa sul posto, esercizi a corpo libero per le spalle, e quant’altro possa essere utile a restare in forma in questo momento così complesso nel quale palestre e centri sportivi sono chiusi da mesi.