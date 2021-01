In memoria di Donato Fezzuoglio. Domani Bella e Umbertide ricorderanno il carabiniere ucciso nel tentativo di sventare una rapina

E’ sempre vivo il ricordo di Donato Fezzuoglio, il giovane carabiniere di Bella che nel 2006 ha perso la vita in provincia di Perugia nel tentativo di sventare una rapina. I colpi di kalashnikov non diedero scampo al giovane carabiniere, che stava tentando di sventare la rapina ai danni della filiale della Monte dei Paschi di Siena in via Andreani, a Umbertide. Era il 30 gennaio 2006, 15 anni fa. Domani, sia a Bella che a Umbertide, iniziative in memoria di Donato Fezzuoglio, che è caduto in servizio all’età di 29 anni. Lo scorso anno a Bella gli è stata intitolata la caserma dei Carabinieri. La sua comunità lo ricorda, come figlio, carabiniere ed eroe.

Bella domani lo ricorderà con una santa messa, che sarà celebrata nella Chiesa Santa Maria delle Grazie, alle ore 18:00, alla presenza del Sindaco, Leonardo Sabato, dell’amministrazione comunale e dei rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri. Anche a Umbertide in memoria di Fezzuoglio. Nel pomeriggio di domani la città tornerà a stringersi attorno ai familiari, dalle ore 16:00, con gli onori militari e la deposizione della corona di alloro in via Andreani, dove il carabiniere lucano perse la vita. Saranno presenti, oltre al sindaco della città Luca Carizia, anche il generale Antonio Bandiera (comandante Legione Carabinieri Umbria), Emanuela Bacchetti (vedova di Fezzuoglio) e il figlio Michele, oltre ai familiari del carabiniere. Seguirà una santa messa presso la chiesa di Cristo Risorto.

Ricordiamo che per il suo omicidio, nel febbraio del 2016, la Corte di Cassazione ha confermato l’ergastolo nei confronti di Pietro Pala e Raffaele Arzu, giudicati responsabili dell’omicidio del carabiniere.

Claudio Buono