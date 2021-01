Getta la cocaina dal finestrino all’alt dei Carabinieri. Arrestato un 25enne a Sant’Arcangelo

I Carabinieri della Stazione di Sant’Arcangelo hanno arrestato in flagranza di reato un 25enne del luogo, responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, i militari, in quel centro abitato, durante l’esecuzione di mirati servizi finalizzati a contrastare lo specifico fenomeno, intorno alle 17,30 di lunedì scorso, hanno intimato l’alt ad un’autovettura di proprietà su cui viaggiava il soggetto che, alla vista dei militari, ha gettato dal finestrino un piccolo involucro di cellophane, nel tentativo, evidente, di disfarsi di qualcosa da non far trovare ai Carabinieri. Questi ultimi, diversamente, hanno notato il gesto, per cui hanno recuperato nell’immediatezza la confezione, constatando come all’interno di essa fossero custoditi 6 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, sottoposti a sequestro. All’esito degli accertamenti il giovane è stato tratto in arresto.