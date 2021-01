COVID-19 IN BASILICATA. 132 guarigioni, 45 nuovi casi e 3 deceduti

1.022 tamponi molecolari, 45 positivi, 132 guariti e 3 decessi. Questo è l’aggiornamento delle ultime 24 ore in Basilicata relativamente all’emergenza sanitaria da Covid. Ecco il dettaglio.

I RICOVERATI SONO 75 – Al “San Carlo” di Potenza 3 in terapia intensiva, 29 nelle malattie infettive, 22 in pneumologia e 7 in medicina d’urgenza. A Matera, al “Madonna delle Grazie”, 8 nelle malattie infettive, 5 in pneumologia e 1 in terapia intensiva;

TRE DECESSI nelle ultime 24 ore: di Potenza e 1 di Trivigno domiciliato a Potenza;

I POSITIVI LUCANI SONO 45 – 4 Avigliano, 1 Corleto Perticara, 1 Ferrandina, 1 Filiano, 1 Lauria, 5 Lavello, 1 Marsico Nuovo, 1 Matera, 4 Montescaglioso, 1 Palazzo San Gervasio, 2 Paterno, 1 Picerno, 1 Pietragalla, 2 Pignola, 1 Pisticci (domiciliato a Potenza), 12 Potenza, 2 Rapolla, 1 San Fele (domiciliato a Potenza), 1 Venosa. Positivi anche un siciliano domiciliato a Rotonda e un toscano domiciliato a Montescaglioso;

I GUARITI SONO 132 – 1 Abriola (domiciliato a Tolve), 1 Accettura, 2 Avigliano, 1 Chiaromonte, 1 Genzano di Lucania, 1 Ginestra, 1 Grumento Nova (domiciliato a Marsicovetere), 3 Lauria, 1 Lavello, 24 Marsicovetere, 8 Matera, 4 Moliterno (n. 1 domiciliato a Perugia), 1 Montemurro, 45 Muro Lucano, 6 Paterno, 5 Pescopagano, 5 Pignola, 5 Potenza, 4 Rionero in Vulture, 1 San Chirico Raparo, 2 Sant’Arcangelo, 1 Scanzano Jonico, 1 Senise, 2 Tolve, 5 Venosa. Si tratta di persone non guarite nell’ultimo giorno, ma registrate come guarigione, essendo guarite già da tempo;

Gli attuali positivi in Basilica sono 5.927, di cui 5.852 in isolamento domiciliare. 313 i deceduti, i guariti 6.501.

A seguito di verifica e riallineamento tra piattaforme Covid-19 della Regione Basilicata e dell’Istituto Superiore di Sanità, sono state registrate ulteriori n. 701 guarigioni relative al periodo antecedente, in precedenza non conteggiate, per complessive n. 833 guarigioni.

Claudio Buono