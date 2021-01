Toleriane: la linea di prodotti La Roche-Posay per pelli ultra-delicate ed allergiche

La vostra pelle è particolarmente sensibile? Allora sapete meglio di chiunque altro quanto sia importante utilizzare prodotti delicati, che rispettino il naturale equilibrio dell’epidermide. Se inoltre la vostra cute è spesso soggetta a reazioni allergiche o comunque risulta intollerante nei confronti di molte sostanze, allora probabilmente conoscete la linea di prodotti Toleriane, sviluppata da La Roche-Posay. Questo è un marchio consigliato dagli stessi dermatologi, perché tutti i prodotti sono testati e di altissima qualità, oltre che sicuri. D’altronde, le linee del brand sono sul mercato ormai da decenni e si confermano ogni anno tra le migliori per coloro che devono risolvere problematiche specifiche della pelle.

La Roche-Posay è insomma una marca seria, che propone trattamenti frutto di studi clinici avanzati ed ormai collaudati: un punto di riferimento per chi ha bisogno di risolvere problemi particolari ma anche per chi desidera avere una pelle sana e bella. Scopri la linea completa La Roche-Posay su FarmaciaUno: trovi tutte le gamme di prodotti e puoi acquistarli direttamente online!

La Roche-Posay Toleriane: trattamenti specifici per pelli ultra-delicate

I trattamenti della gamma Toleriane sviluppata da La Roche-Posay rispondono alle esigenze di coloro che hanno una pelle molto sensibile, soggetta a reazioni allergiche. Molti prodotti che si trovano in commercio rischiano di infiammare ancora di più la cute già delicata, provocando irritazioni, rossori, gonfiori ed altre problematiche alquanto fastidiose oltre che antiestetiche. La linea Toleriane di La Roche-Posay invece è stata sviluppata appositamente per evitare che questo accada e per fornire la giusta idratazione alla pelle più sensibile senza rischi. Ogni trattamento è ad alta tollerabilità, privo di alcol, conservanti, profumi ed altre sostanze che potrebbero provocare reazioni allergiche. Grazie all’azione lenitiva dell’acqua termale, i prodotti della gamma Toleriane di La Roche-Posay sono raccomandati dagli stessi dermatologi, che li consigliano spesso ai propri pazienti.

Le altre linee La Roche-Posay: trattamenti mirati per ogni problematica della pelle

La Roche-Posay è un marchio da sempre impegnato nella ricerca di soluzioni che riuscissero a fornire delle risposte valide a coloro che presentano problematiche della pelle specifiche. Sono nate dunque nel corso degli anni diverse linee, appositamente ideate per le varie tipologie di cute: da quella a tendenza acneica a quella che presenta i segni dell’età.

Effaclar: la linea di trattamenti per pelle grassa a tendenza acneica

Effaclar è la linea di trattamenti sviluppata da La Roche-Posay per rispondere alle esigenze di coloro che hanno una pelle grassa, a tendenza acneica. Ricchi di ingredienti dalla spiccata azione riequilibrante, antibatterica, sebo-regolatrice ed astringente, le creme ed i sieri della gamma Effaclar di La Roche-Posay riducono in modo significativo le imperfezioni dovute ad una produzione eccessiva di sebo. La pelle appare visibilmente purificata, luminosa e sana.

Lipikar: la linea di creme e trattamenti per pelle a tendenza atopica

Lipikar è la linea di creme e trattamenti sviluppata da La Roche-Posay per coloro che hanno una pelle a tendenza atopica e che sono soggetti ad irritazioni frequenti. Questi prodotti sono il frutto di una ricerca svolta in collaborazione con diversi dermatologi, con l’obiettivo di fornire sollievo a chi soffre di tali problematiche. Adatti anche alla cute delicata dei bambini, i trattamenti della linea Lipikar di La Roche-Posay vantano ottime proprietà lenitive ed antibatteriche ma permettono anche di trovare un sollievo immediato e duraturo dal prurito, uno dei sintomi più fastidiosi.

Cicaplast: la linea di trattamenti per lenire la pelle fragilizzata

Un’altra linea di prodotti molto interessante proposta sempre da La Roche-Posay è Cicaplast e si rivolge a coloro che necessitano di un trattamento per lenire la pelle fragilizzata, sia negli adulti che nei bambini. Ideali in caso di screpolature dovute ad un’eccessiva secchezza cutanea ma anche sulla pelle segnata da cicatrici, le creme di questa linea stimolano il processo di riparazione in modo profondo ed efficace.