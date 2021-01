“Scuola Sicura” a Balvano. Test anti-Covid periodici per bloccare eventuali focolai di contagi

“Scuola Sicura” è il titolo della campagna voluta dal Comune di Balvano, che prevede screening periodici in paese, per bloccare sul nascere eventuali nuovi contagi. Attività che si concentra particolarmente nell’ambito scolastico. Negli ultimi giorni effettuati altri 60 tamponi, tutti negativi, su alunni, docenti, personale scolastico e autisti scuolabus, oltre a dipendenti comunali. Il tutto, grazie alla collaborazione della Croce Rossa Italiana (Comitato Melandro) e Protezione Civile Balvano. “Sono risultati tutti negativi”, ha dichiarato il sindaco, Costantino Di Carlo, che ha aggiunto: “Non abbassiamo la guardia”. Al momento a Balvano i casi di contagio sono pochi e la situazione non è allarmante. Ma prevenire è meglio che curare.

redazione