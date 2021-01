Covid-19, l’aggiornamento in Basilicata. 73 nuovi casi e 84 guarigioni registrate nelle ultime 24 ore

781 tamponi molecolari processati, 73 positivi tra i lucani e 84 guariti. E’ questo l’ultimo aggiornamento dell’emergenza sanitaria in Basilicata. Non risultano decessi nelle ultime 24 ore. I tamponi antigenici fatti in regione sono 1.542. Ecco i dettagli.

I RICOVERATI SONO 83 – Al “San Carlo” di Potenza 33 nelle Malattie Infettive, 29 in Pneumologia, 8 in Medicina d’Urgenza e 2 in Terapia Intensiva. Al “Madonna delle Grazie” di Matera nessun ricoverato in Terapia Intensiva, 5 nelle Malattie Infettive e 6 in Pneumologia;

I NUOVI CASI DI CONTAGIO TRA I LUCANI SONO 73 – 5 Avigliano, 3 Brienza, 3 Ferrandina, 2 Grumento Nova, 1 Lauria, 6 Lavello (n. 1 domiciliato a Filiano), 1 Marsico Nuovo (domiciliato ad Acerenza), 7 Matera (n. 1 domiciliato a Montescaglioso), 3 Montalbano Jonico, 6 Montescaglioso, 3 Palazzo San Gervasio, 1 Pisticci, 19 Potenza, 3 Rapolla, 2 Rionero in Vulture, 1 Rotondella, 3 Ruoti, 1 Sarconi, 1 Scanzano Jonico (domiciliato a Montalbano Jonico), 1 Vaglio Basilicata, 1 Venosa. Non residenti ma domiciliati in Basilicata: 1 piemontese domiciliato a Matera;

I GUARITI REGISTRATI NELL’ULTIMO GIORNO SONO 84 – 1 Bella, 1 Genzano di Lucania, 3 Lagonegro, 4 Lavello, 14 Maratea, 3 Matera, 5 Melfi, 3 Moliterno (n. 1 domiciliato a Marsicovetere) , 1 Montemilone, 1 Pignola, 1 Policoro, 5 Rionero in Vulture, 2 Ruoti, 7 Sant’Angelo Le Fratte (n. 1 domiciliato a Brienza), 1 Stigliano, 1 Tito, 13 Venosa (n. 1 domiciliato a Pisa), 17 Vietri di Potenza, Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: 1 abruzzese domiciliato a Sant’Angelo Le Fratte;

Per quanto riguarda i guariti, si tratta di persone comunicate nelle ultime 24 ore, ma già dichiarate guarite da diversi giorni. E’ il caso, ad esempio, dei numeri alti di Vietri, Venosa ed altri centri;

I casi di positività tra i lucani sono 6.733, di cui 6.650 in isolamento domiciliare. 309 i deceduti per e con Covid-19, 5.614 i guariti.

Claudio Buono