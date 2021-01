Maltempo, incidenti e pale eoliche fuori controllo. Nel Potentino 50 interventi dei Vigili del Fuoco negli ultimi giorni

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza, in questi ultimi giorni, hanno effettuato circa 50 interventi a causa del maltempo nel Potentino. La maggiore concentrazione di interventi si è avuta a sud della regione, da Lauria sino alla val d’Agri. Diverse le tipologie, da alberi e pali telefonici su sede stradale, coperture divelte dal forte vento e non sono mancati gli allagamenti di locali e strade. Si segnala inoltre che ieri mattina alle ore 08.40 circa si è verificato un incidente stradale in località Torretta a Potenza, due auto si sono urtate, il conducente della Renault è stato trasferito all’ospedale San Carlo di Potenza per accertamenti, mentre la conducente della Mini ha ricevuto le cure sul posto dal personale sanitario intervenuto. I Vigili del fuoco durante le operazioni di soccorso hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti per evitare l’insorgere di incendi. Sul posto Polizia Locale, Polizia di Stato e 118. Dalle 15.20 circa di ieri sono impegnati in contrada Mezzo Miero ad Avigliano per una pala eolica fuori controllo. I VV.F. hanno messo in sicurezza l’area e tenteranno la manovra di arresto in collaborazione con il personale addetto alla manutenzione dell’impianto.