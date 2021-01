‘Giornata della Memoria’, domani iniziativa on-line con gli studenti dell’Ipsia “G. Giorgi” di Potenza progatonisti

Mercoledì 27 gennaio 2021, alle ore 10.00, sulla Piattaforma Microsoft Office 365/Teams, le classi 3^, 4^ e 5^ dell’IPSIA “G. Giorgi” di Potenza, in collaborazione con il Consiglio Regionale della Basilicata, celebrano la “Giornata della Memoria”. Le attività in programma sono le seguenti: lessico della Shoah, lettura di poesie, video, Zoombombing, lettura di passi del romanzo “La generazione del deserto” di Lia Tagliacozzo, spunti di riflessione e presentazione della Carta Costituzionale “Per non dimenticare” redatta dagli alunni dell’Istituto. Protagonista è la parola “memoria” che, nel corso degli interventi in programma, verrà interrogata, spiegata, letta, commentata, recitata e visionata, nella consapevolezza che è sempre più difficile parlare della “Giornata della Memoria” evitando di cadere nella trattazione puramente storica del fenomeno e, soprattutto, quando si vuole coinvolgere le nuove generazioni nella costruzione di una memoria attiva e consapevole. Ecco perché l’IPSIA “G. Giorgi”, quest’anno, sceglie di celebrare il 27 gennaio intersecando più “memorie” nello spazio virtuale del web per ricucire attraverso il ricordo un passato che deve essere sempre presente.