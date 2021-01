Muro Lucano, al via la 13^ edizione del Premio Internazionale di Poesia dedicato a San Gerardo Maiella

Il Premio Internazionale di poesia San Gerardo Maiella, giunto alla 13esima edizione, è una di quelle manifestazioni che portano la Regione Basilicata e la città di Muro Lucano al centro del panorama culturale nazionale ed internazionale. L’attuale situazione sanitaria mondiale ha frenato tante attività, soprattutto quelle culturali. Tuttavia, l’associazione Unitre di Muro Lucano ha voluto dare un segnale di ripresa promuovendo l’edizione 2021 quale incitamento al concetto “la cultura non si ferma”. Il premio, nel corso degli anni ha visto la partecipazione di poeti provenienti da tutte le parti d’Italia. Un concorso che spazia dalla poesia a tema libero in lingua italiana a quella in vernacolo non tralasciando la narrativa. La scelta di dedicare una sezione alla poesia in vernacolo nasce come segno distintivo delle proprie origini quale espressione di ricchezza culturale. E’ intitolato a Gerardo Maiella per la sua semplicità ed umiltà ma anche per il legame che lo stringe con il suo paese natio, Muro Lucano e alla Basilicata. Attraverso la poesia è possibile trasmettere emozioni e stati d’animo in maniera molto evocativa così come il Santo era solito trasmettere nei suoi scritti.

Nelle trascorse edizioni hanno partecipato diversi autori, professionisti e non, di opere letterarie che hanno permesso l’instaurarsi di un flusso culturale con il paese di Muro Lucano. Numerose sono state le opere provenienti dall’estero, ma ancora più numerose sono state quelle pervenute dalle varie regioni italiane. Il premio ha ottenuto per quattro anni consecutivi il riconoscimento del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano attraverso la sua medaglia di rappresentanza e numerosi altri riconoscimenti. Quest’anno si arricchisce del patrimonio culturale della Fondazione Leonardo Sinisgalli, della casa editrice Osanna Edizioni, della Società Dante Alighieri oltre ai patrocini culturali della Regione Basilicata e della città di Muro Lucano.

Per partecipare al premio occorre seguire le istruzioni presenti nel sito del Premio (cliccando qui) o sul sito dell’associazione Unitre di Muro Lucano (cliccando qui). I componimenti, a tema libero, dovranno essere inoltrati entro il 31 marzo 2021. Le opere verranno valutate da una giuria composta da professionisti nei campi della cultura e letteratura. A seguito la giuria proclamerà i vincitori entro il mese di maggio. La premiazione, come lo scorso anno, sarà l’unica incognita. Prevista per il mese di giugno potrebbe essere soggetta a rinvii a causa delle attuali restrizioni sanitarie.