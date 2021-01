Covid-19 in Basilicata. L’aggiornamento: altri 4 decessi, 68 nuovi casi e 39 guariti

68 nuovi casi, 39 guariti e 4 decessi. E’ questo l’ultimo dettaglio sull’emergenza sanitaria da Covid-19 in Basilicata. Nelle ultime 24 ore 551 i tamponi processati, 1.484 quelli antigenici. Ricoveri in aumento: sono 7 in più di ieri, che erano 85, e bisogna sottrarre anche i deceduti. Ecco il dettaglio.

I RICOVERATI SONO 92 – Al “San Carlo” di Potenza 32 nelle Malattie Infettive, 30 in Pneumologia, 12 in Medicina d’Urgenza e 5 in Terapia Intensiva. Al “Madonna delle Grazie” di Matera 6 nelle Malattie Infettive, 6 in Pneumologia e 1 in Terapia Intensiva;

I DECEDUTI 4 nelle ultime 24 ore: 3 pazienti di Potenza e 1 di Lauria;

68 I LUCANI RISULTATI POSITIVI – 1 Abriola (domiciliato a Potenza), 1 Atella, 4 Avigliano, 1 Castelluccio Inferiore, 1 Grassano, 1 Irsina, 3 Latronico, 8 Lauria, 2 Maratea, 39 Matera, 4 Melfi, 1 Montescaglioso, 1 Policoro, 1 Potenza. Positivi anche due nigeriani domiciliati a Matera e un toscano domiciliato a Matera;

38 I GUARITI NELL’ULTIMO GIORNO – 7 Avigliano, 7 Brienza (n. 1 domiciliato a Roma), 1 Irsina (domiciliato a Gravina in Puglia), 1 Maratea, 2 Matera, 1 Melfi, 1 Nova Siri, 2 Potenza, 1 Ripacandida, 14 Stigliano, 1 Vaglio Basilicata;

Gli attuali positivi in Basilicata sono 6.711, di cui 6.619 in isolamento domiciliare. 307 le persone decedute per e con Covid-19, 5.509 i guariti.

Claudio Buono