Vaccino anti-Covid, in Basilicata superate le 10mila somministrazioni. Le dosi nelle case di riposo

In Basilicata sono state superate le 10mila somministrazioni di dosi del vaccino Anti-Covid. E’ questo l’ultimo dato che esce fuori dal report del Ministero della Salute, che aggiorna quotidianamente su un’apposita piattaforma tutti i dati regione per regione. Con aggiornamento delle ore 16:00 di ieri, in Basilicata risultano somministrate 10.141 dosi, e per diverse decine di casi, sono state somministrate la prima e e la seconda dose di vaccino.

6.001 donne e 4.140 hanno ricevuto le dosi del vaccino in terra lucana. 594 persone tra i 20 e i 29 anni, 1.555 persone tra i 30 e 39 anni, 2.208 tra i 40 e 49 anni, 2.091 tra i 60 e 69 anni. Per le persone più anziane, 315 somministrazioni tra i 70 e 79 anni, 452 tra gli 80 e 89 anni e 368 per gli ultranovantenni. Sono poco più di 4mila, in tutta Italia, le persone che hanno riceuto la prima e seconda dose, quindi ‘vaccinate’.

La Basilicata ad oggi ha ricevuto 17.265 dosi del vaccino Pfizer-Biontech, e per quanto riguarda la somministrazione, rispetto a quanto ricevuto, è al terz’ultimo posto in Italia, con il 58,7 % di dosi somministrate. Peggio solamente il Molise (58,5 %) e Calabria (52,3 %). La ‘posizione’ della Basilicata è però in miglioramento rispetto ai giorni precedenti. La media in Italia è al 74,6 % di dosi somministrate rispetto a quelle ricevute. Circa 1,2 milioni le somministrazioni. In Basilicata la campagna vaccinale ha raggiunto anche le case di riposo.

