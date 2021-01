Covid-19 in Basilicata. Nelle ultime 24 ore 187 tamponi molecolari processati: 7 positivi. 17 i guariti, 1 deceduto

Numero misero e davvero minimo di tamponi molecolari processati in Basilicata nell’ultimo giorno, 187. Di questi 7 hanno dato esito di positività. Mentre la Regione da notizia di 1.143 tamponi processati con test antigenico, senza però specificare se ci sono positivi o negativi. E, se nel caso di positività, quanti da sottoporre al molecolare. Nelle ultime 24 ore una persona deceduta, 17 i guariti. Ecco il dettaglio.

I NUOVI CASI DI CONTAGIO TRA SONO 7 – Di Castelsaraceno (domiciliato ad Acerenza), Montalbano Jonico, Policoro e Potenza. Positivi anche i tamponi di 2 indiani e un pakistano domiciliati a Montalbano Jonico;

LA SITUAZIONE NEGLI OSPEDALI, I RICOVERATI SONO 90 – Al “San Carlo” di Potenza 34 nelle Malattie Infettive, 29 in Pneumologia, 9 in Medicina d’Urgenza e 4 in Terapia Intensiva. Al “Madonna delle Grazie” di Matera 6 nelle Malattie Infettive, 6 in Pneumologia, 2 in Terapia Intensiva;

I GUARITI NELL’ULTIMO GIORNO SONO 17 – 1 Forenza, 2 Lauria, 3 Lavello (n. 1 domiciliato a Potenza), 1 Marsicovetere, 2 Matera, 1 Paterno, 2 Potenza, 4 Rionero in Vulture, 1 Venosa. Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: 4. Si tratta di 3 emiliani domiciliati a Ruvo del Monte e un pugliese domiciliato a Melfi

E’ DECEDUTA una persona, di Muro Lucano.

Con questo aggiornamento, 6.668 sono i lucani attualmente positivi al Covid-19. Di questi, 6.598 in isolamento domiciliare. 286 i deceduti, 5.159 i guariti.

Claudio Buono