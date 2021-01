Potentino, in venti assembrati e senza mascherine. Multe per circa 10mila euro

In ottemperanza con il rispetto delle vigenti norme anti Covid, i Carabinieri della locale stazione di Lauria guidati dal Luogo Tenente Angelo Caputo, sono intervenuti qualche sera fa presso i locali dei parcheggi coperti di Via Carlo Alberto. All’interno di esso le Forze dell’ordine hanno trovato una ventina di ragazzi, per lo più minorenni, assembrati e senza mascherina. I Carabinieri hanno provveduto o a far allontanare i ragazzi e combinato ammende per un valore complessivo di circa 10,000 euro. I Carabinieri tengono a precisare che tali azioni hanno lo scopo di prevenire eventuali e pericolose situazioni di possibile contagio da Covid. Nessuna azione di repressione o punizione, ma solo il rispetto delle regole di prevenzione e di tutela della salute. (Fonte: IVL24.it)