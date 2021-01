Superenalotto e Gratta & Vinci. In Basilicata si registra una doppia vincita in un giorno

Un cinque al Superenalotto e 100mila euro ad un gratta e vinci da 2 euro. Due vincite fortunate in un giorno in Basilicata, rispettivamente a Filiano, nel Potentino, e Policoro, nel Materano. Per quanto riguarda il Superenalotto, nell’estrazione di martedì 12 gennaio, è stato centrato un “5” da 14.556,92 euro. La schedina vincente è stata convalidata a Filiano, presso la Tabaccheria di Corso Giovanni XXIII. Il “6”, in palio nel concorso di oggi 14 gennaio, sarà di 91,2 milioni di euro. Un “6” che non viene centrato da oltre sei mesi. L’ultima volta il 7 luglio, in Sardegna (a Sassari), con circa 60 milioni di euro vinti. Mentre in Basilicata il 6 è stato registrato una sola volta: 21 anni fa, correva l’anno 2000, a Marsicovetere, con una vincita da 1,7 milioni di euro.

Molto più fortunata la vincita nel Materano. Un gratta e vinci denominato “Mini Doppia Sfida” da 2 euro, che ha fruttato una vincita da 100mila euro. Il fortunato vincitore ha trovato sotto i suoi numeri tre volte la somma di 100mila euro, che equivale all’importo vinto. La vincita presso la ricevitoria “Il Gatto Nero” di Policoro. Tutto a dirsi, tranne che sfortuna, visto il nome dell’attività. Il premio massimo per questo gratta e vinci è proprio di 100mila euro. La probabilità di vincita? 1 su 9,6 milioni di biglietti, secondo i dati ufficiali di Lottomatica Italia. Gli altri premi sono da 2, 5, 10, 15, 20, 50, 100, 500 e 1.000 euro. Quindi, avviso ai naviganti, molto ma molto difficile trovare questa somma a questo punto.

Claudio Buono