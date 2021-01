COVID-19 IN BASILICATA. Ancora pochi tamponi e tanti positivi: 90 nuovi casi, 2 decessi e 18 guariti

Pochi tamponi, pochi vaccini fatti. La Basilicata è la regione dove i tamponi diminuiscono anziché aumentare e le dosi di vaccino somministrate portano la regione al penultimo posto in Italia. Situazione davvero complicata e incomprensibile. Nella giornata di ieri solamente 739 i tamponi processati. Di questi, 90 positivi tra i lucani. 2 le persone decedute, 18 i guariti. Un solo dato positivo: rispetto a ieri, 8 persone ricoverate sono state dimesse. E i casi di contagio aumentano, nonostante i pochi tamponi processati. Lontani, tanto, dai 3mila promessi da qualche politico. Ecco i dettagli.

RICOVERATI IN CALO, SONO 84 – Ieri erano 94, ma 2 persone sono decedute. Le persone dimesse sono 8. Al “San Carlo” di Potenza 31 nelle malattie infettive, 30 in pneumologia, 7 in medicina d’urgenza e 4 in terapia intensiva. Al “Madonna delle Grazie” di Matera nessuno in terapia intensiva, 6 in pneumologia e 6 nelle malattie infettive;

2 LE PERSONE DECEDUTE nelle ultime 24 ore: di Laurenzana (domiciliato a Potenza) e di Sant’Angelo Le Fratte (domiciliata a Vietri di Potenza, 92enne già ospite della Casa di Riposo, era ricoverata al “San Carlo”)

POSITIVI TOTALI N. 99

90 I LUCANI POSITIVI – 1 Avigliano, 3 Baragiano, 4 Castelluccio Inferiore, 1 Genzano di Lucania, 1 Grassano, 1 Grumento Nova, 2 Irsina (domiciliati a Gravina in Puglia), 1 Lagonegro, 2 Lauria, 8 Lavello, 2 Maratea, 5 Matera, 16 Melfi, 1 Pietragalla, 1 Pietrapertosa, 1 Pignola, 4 Pisticci, 4 Policoro (n. 1 domiciliato a Matera), 4 Pomarico, 12 Potenza, 3 Rapolla, 2 Ruoti, 1 Scanzano Jonico, 1 Tito, 1 Trecchina, 2 Vaglio Basilicata, 4 Venosa, 2 Vietri di Potenza;

18 I GUARITI – 1 Avigliano, 1 Bernalda, 5 Lavello, 3 Melfi, 1 Pignola (domiciliato a Tito), 2 Potenza, 1 Rionero in Vulture, 1 San Fele, 3 Venosa.

Sono 6.586 i casi di contagio attuali in Basilicata. 6.502 le persone in isolamento domiciliare, 279 i deceduti. 5.033 i guariti.

Claudio Buono