Potenza, giovane preso a bottigliate in centro. La Polizia ferma due persone

POTENZA – Un ragazzo di 26 anni è stato preso a bottigliate nel pieno centro di Potenza, poco dopo le 20, da due uomini in evidente stato di ebbrezza. Il giovane era in compagnia della fidanzata, mentre stava bevendo una birra è stato avvicinato da 2 ragazzi stranieri, caucasici, che completamente ubriachi gli hanno rubato la bottiglia dalle mani e l’hanno colpito provocandogli una ferita alla testa. Sul posto gli agenti della polizia locale e quelli della polizia di stato. I due ragazzi ubriachi, durante la lite si sono poi denudati: per immobilizzarli gli agenti hanno usato lo spray al peperoncino. Sono in stato di fermo. La vittima dell’aggressione invece è stata portata d’urgenza al pronto soccorso del San Carlo con il 118.

Fonte: La Gazzetta del Mezzogiorno