In Italia somministrate 720mila dosi di vaccino, 4.619 in Basilicata. Ecco il calendario delle vaccinazioni

Con aggiornamento alla mezzanotte trascorsa, risultano essere somministrate in Italia 718.797 dosi di vaccino. La percentuale di somministrazione a livello nazionale è del 72,3 % rispetto alle 993.525 dosi, ma è da specificare che ulteriori 75.075 dosi sono state consegnate ieri. Non si può prendere in considerazione il dato per la Basilicata, per quanto riguarda la percentuale. Dal momento che sono state somministrate 4.619 dosi di vaccino a fronte di 11.805 ricevute. Alcune migliaia, però, proprio nella giornata di ieri (per questo risulta una percentuale del 39,1 % di dosi somministrate). In Basilicata sono poco più di 150 le persone che dai 70 anni a salire hanno ricevuto la prima somministrazione del vaccino. Ricordiamo che in Italia è in corso la quarta consegna dei vaccini Pfizer. Le prime 9.750 dosi sono state consegnate il 27 dicembre. Poi dal 30 dicembre al 1° gennaio sono state consegnate 469.950 dosi di vaccino, altre 438.750 dosi consegnate dal 5 al 7 gennaio, per un totale di 918.450 dosi consegnate in queste tre tranche. In Italia buona parte dei vaccini sono stati somministrati agli operatori sanitari e socio-sanitari, poi al personale non sanitario che lavora sempre nel settore della sanità e, da giorni, è iniziata la somministrazione agli ospiti delle strutture residenziali. Quest’ultime sono iniziate nei giorni scorsi anche in Basilicata.

LE 4 FASI DELLA VACCINAZIONE IN ITALIA

Fino a marzo verrà conclusa la vaccinazione sugli ospiti delle case di riposo, operatori sanitari e socio-sanitari e sugli over 80. Nella ‘Fase 2’, da aprile a giugno, persone con comorbilità grave o immunodeficienza, personale scolastico ad alta priorità e over 60. Nella ‘Fase 3’, da luglio a settembre, ai lavoratori di servizi essenziali, carceri e luoghi di comunità, persone con comorbilità moderata, personale scolastico e insegnanti. Nella ‘Fase 4’ tutto il resto della popolazione, da ottobre a dicembre.

Claudio Buono