COVID-19 IN BASILICATA. Nelle ultime 24 ore 156 nuovi casi di contagio, 3 decessi e 92 guariti

1.222 tamponi processati e ben 156 nuovi casi in Basilicata. Sono 92 i guariti e 3 i deceduti nelle ultime 24 ore. Ecco il dettaglio.

I RICOVERATI SONO 98 – Al ‘San Carlo’ di Potenza 31 nelle malattie infettive, 32 in pneumologia, 10 in medicina d’urgenza e 4 in terapia intensiva. Al ‘Madonna delle Grazie’ 14 nelle malattie infettive e 7 in pneumologia, nessun ricovero in terapia intensiva;

TRE LE PERSONE DECEDUTE di Satriano di Lucania, Lavello e Moliterno;

156 I NUOVI CASI DI CONTAGIO TRA I LUCANI – 1 Acerenza (domiciliato a Potenza), 1 Atella, 5 Avigliano, 2 Baragiano, 1 Bella, 1 Bernalda (domiciliato a Matera), 1 Cancellara (domiciliato a Potenza), 1 Castelgrande, 1 Castelluccio Inferiore, 1 Corleto Perticara (domiciliato a Potenza), 1 Ferrandina, 1 Grottole, 16 Grumento Nova, 1 Lagonegro, 3 Lauria, 15 Lavello (n. 1 domiciliato a Venosa), 1 Marsico Nuovo, 1 Marsicovetere, 9 Matera, 9 Melfi, 1 Montemurro, 1 Nova Siri, 2 Oppido Lucano, 2 Paterno, 2 Picerno, 3 Pietragalla, 3 Pignola, 3 Pisticci, 1 Pomarico, 32 Potenza, 3 Rapolla, 5 Rionero in Vulture, 1 Ripacandida, 2 Ruoti, 3 Ruvo del Monte, 2 San Chirico Nuovo, 3 Sarconi (n. 1 domiciliato a Moliterno), 1 Tito (domiciliato a Potenza), 1 Trivigno (domiciliato a Potenza), 7 Venosa, 5 Vietri di Potenza, 1 Viggiano;

I GUARITI SONO 92 – 2 Atella, 1 Avigliano, 1 Balvano (domiciliato a Lagonegro), 1 Bella (domiciliato a Potenza), 1 Forenza, 4 Genzano di Lucania, 1 Gorgoglione, 50 Lagonegro, 1 Latronico, 1 Laurenzana, 1 Lauria (domiciliato a Lagonegro), 1 Lavello, 2 Maratea, 2 Marsico Nuovo, 1 Marsicovetere, 3 Maschito, 1 Matera, 2 Melfi, 1 Nemoli (domiciliato a Lagonegro), 3 Paterno, 4 Potenza (n. 1 domiciliato a Lagonegro), 1 San Chirico Nuovo, 1 Sant’Angelo Le Fratte (domiciliato a Marsico Nuovo), 1 Senise, 2 Venosa;

Sono 6.500 gli attuali positivi in Basilicata, di cui 6.402 in isolamento domiciliare. 274 i deceduti, 4.984 i guariti.

