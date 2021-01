Tamponamento sulla Potenza-Melfi interessa tre auto. Necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza, in data odierna dalle ore 11.10 circa, sono intervenuti sulla SS 658 Potenza – Melfi per un tamponamento multiplo avvenuto al Km 23 dove è presente un impianto semaforico. Tre veicoli coinvolti una Nissan Qashqai, una Lancia Y ed un Mercedes GLE, fortunatamente nessuno dei conducenti si è ferito in modo grave. I Vigili del fuoco durante le operazioni di soccorso hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti per evitare l’insorgere di incendi. Non è stato necessario chiudere la strada in quanto il traffico era gestito dal semaforo presente. I VV.F. sono intervenuti con una autopompa ed un fuoristrada per un totale di cinque unità. Presenti anche Carabinieri, 118 e Anas.