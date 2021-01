Scoperti con un chilo di droga. Arrestati dalla Polizia 5 giovani del Potentino all’altezza di Satriano di Lucania

Continua anche nel 2021 il contrasto al traffico di stupefacenti, infatti nello scorso fine settimana c’è stato un giro d’arresti da parte della Polizia di Stato per spaccio. Nell’ambito di mirati servizi disposti dal Questore di Potenza sul territorio di questo Capoluogo gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile hanno tratto in arresto 5 giovani lucani, due potentini e 3 residenti in provincia. I poliziotti della Squadra Mobile a bordo di autocivette, sabato sera hanno notato due auto sospette ed immediatamente hanno deciso di fermale in contrada Isca nel comune di Satriano di Lucania per procedere ai controlli del caso. Una prima perquisizione dei veicoli ha consentito di rinvenire quasi un kilogrammo di hashish, le successive perquisizioni domiciliari hanno permesso di rivenire ulteriori prove dello spaccio, poiché gli investigatori hanno recuperato nelle varie abitazioni tutto l’occorrente per il confezionamento e la pesatura nonché una ingente somma di denaro in considerazione della giovane età degli arrestati e del fatto che solo uno dei cinque svolge lavori saltuari. Molto verosimilmente lo stupefacente era destinato allo smercio tra studenti anche in vista della ripresa delle attività scolastiche. Permane sempre alta l’attenzione nei riguardi dello spaccio in questa Provincia da parte della Polizia di Stato.

comunicato stampa