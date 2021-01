COVID-19. In Basilicata 3 decessi, 79 nuovi casi e 66 guarigioni nelle ultime 24 ore

611 tamponi, 79 positivi tra i lucani. E’ questo l’ultimo dato dell’aggiornamento dell’emergenza sanitaria in Basilicata. I guariti sono 66, i deceduti 3. I ricoverati risalgono a 98, così come risalgono di qualche unità i ricoverati in terapia intensiva. Ecco il dettaglio.

I RICOVERATI SONO 98 – Al “San Carlo” di Potenza 32 nelle Malattie Infettive, 32 in Pneumologia, 9 in Medicina d’Urgenza e 4 in Terapia Intensiva. Al “Madonna delle Grazie” di Matera 12 nelle Malattie Infettive, 7 in Pneumologia e 2 in Terapia Intensiva;

3 PERSONE DECEDUTE nelle ultime 24 ore, di Filiano, Forenza e Muro Lucano;

I NUOVI POSITIVI LUCANI SONO 79 – 1 Anzi, 3 Avigliano, 1 Baragiano, 4 Brienza, 1 Castelmezzano (domiciliato a Irsina), 1 Castelsaraceno, 2 Corleto Perticara (n. 1 domiciliato a Brienza), 4 Ferrandina (n. 4 domiciliati a Matera), 3 Genzano di Lucania (n. 1 domiciliato a Potenza), 4 Grumento Nova, 1 Lavello (domiciliato a Ruoti), 1 Marsico Nuovo, 1 Marsicovetere, 13 Matera, 1 Moliterno, 1 Montalbano Jonico, 1 Pignola, 7 Pisticci, 3 Pomarico, 10 Potenza, 1 Rionero in Vulture, 4 Ruoti (n. 1 domiciliato a Brienza), 1 Salandra, 1 Sant’Angelo Le Fratte, 2 Sant’Arcangelo (n. 1 domiciliato a Brienza), 1 Satriano di Lucania (domiciliato a Potenza), 1 Scanzano Jonico, 1 Stigliano, 1 Tito, 2 Vaglio Basilicata, 1 Venosa;

I GUARITI SONO 66 – 1 Albano di Lucania, 1 Banzi (domiciliato a Palazzo san Gervasio), 1 Lauria, 5 Lavello, 3 Marsico Nuovo, 8 Marsicovetere (n. 2 domiciliati a Tito), 2 Matera, 3 Melfi, 1 Montemilone (domiciliato a Forenza), 1 Montemurro, 1 Oliveto Lucano, 2 Palazzo San Gervasio, 2 Paterno, 5 Pietragalla, 1 Pisticci, 2 Policoro, 3 Potenza, 1 San Chirico Raparo, 4 Sarconi, 1 Satriano di Lucania, 1 Stigliano, 1 Tursi, 15 Venosa. Guarito anche un calabrese domiciliato a Marsicovetere;

Gli attuali positivi in Basilicata sono 6.436, di cui 6.338 in isolamento domiciliare. I deceduti sono 271, i guariti 4.895.

Claudio Buono