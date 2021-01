Servizio Civile Universale, possibilità di candidarsi anche con i progetti dell’AISM a Potenza

È stato pubblicato il nuovo Bando per la selezione di giovani da impiegare nei progetti di Servizio Civile, da parte del Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale. La scadenza per presentare le domande è lunedì 8 febbraio, ore 14:00.

Perché scegliere un progetto AISM? Perchè ti permette di impegnarti in progetti che rispondono concretamente ai bisogni delle persone con sclerosi multipla. Scegliere un progetto AISM vuol dire avere un ruolo da protagonista nella tua comunità e cambiare per sempre il tuo modo di essere. Se sei disposto a vedere il mondo con occhi diversi e guardare alla diversità come un valore scegli un progetto AISM. I progetti dell’AISM sono “InSieMe: la persona con sclerosi multipla protagonista del proprio futuro” e “Compagni di viaggio: al fianco delle persone con SM”.

Ciascun operatore volontario selezionato sarà chiamato a sottoscrivere con il Dipartimento un contratto che fissa, tra l’altro, l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio in € 439,50. Per gli operatori volontari è prevista un’assicurazione relativa ai rischi connessi allo svolgimento del servizio stipulata dal Dipartimento. Terminate le attività progettuali, all’operatore volontario verrà rilasciato dal Dipartimento un attestato di espletamento del Servizio civile redatto sulla base dei dati forniti dall’ente, oltre ad un attestato o certificazione di riconoscimento e valorizzazione delle competenze prodotto dall’ente stesso, secondo le modalità previste da ciascun progetto.

Per i progetti dell’AISM, sono disponibili alcuni posti anche per la sede di Potenza. Tutte le info contattando il numero 0971 566469 oppure via mail all’indirizzo aismpotenza@aism.it.

redazione