IPSAR “Giustino Fortunato” di Lagopesole, al via attività di formazione on-line dal 10 al 23 gennaio

L’Istituto Professionale per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale “Giustino Fortunato” di Lagopesole, a causa del periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 e la mancata possibilità di ricevere in presenza le famiglie degli alunni delle scuole secondarie di I grado, al fine di garantire comunque le informazioni relative all’offerta formativa dell’Istituto e del Convitto maschile annesso, organizza attività di orientamento tramite Open Day pomeridiani in modalità online attraverso la piattaforma Microsoft Teams, accessibili mediante il link di seguito indicato:

DOMENICA 10 Gennaio 2021 dalle 17:00 alle 19:00 (https://surl.ms/VTm)

MARTEDÌ 12 Gennaio 2021 dalle 17:00 alle 19:00 (https://surl.ms/1lUi)

VENERDÌ 15 Gennaio 2021 dalle 17:00 alle 19:00 (https://surl.ms/VTp)

SABATO 16 Gennaio 2021 dalle 17:00 alle 19:00 (https://go.chitchattr.com/To/5ff8c66af195c7237cd38617)

DOMENICA 17 Gennaio 2021 dalle 17:00 alle 19:00 (https://go.chitchattr.com/To/5ff8c7aef195c7237cd3861e)

MARTEDÌ 19 Gennaio 2021 dalle 17:00 alle 19:00 (https://go.chitchattr.com/To/5ff8c852f195c7237cd3861f)

VENERDÌ 22 Gennaio 2021 dalle 17:00 alle 19:00 (https://go.chitchattr.com/To/5ff8c8cef195c7237cd38621)

SABATO 23 Gennaio 2021 dalle 17:00 alle 19:00 (https://go.chitchattr.com/To/5ff8c95bf195c7237cd38622)

L’Istituto si articola in un primo biennio comune e un triennio declinato in due indirizzi. Il biennio ha come obiettivo la formazione generale dello studente con finalità orientativa per la scelta della declinazione a partire dal terzo anno. Presso l’Istituto sono attivate le seguenti declinazioni: Cod. ATECO A01 – Declinazione: produzione vegetale e animale; Cod. ATECO A02 – Declinazione: silvicoltura e utilizzo di aree montane. Nell’ambito dell’istituzione scolastica I.P.A.S.R. “G. Fortunato” di Lagopesole è annesso il Convitto, che offre servizio di convitto e di semiconvitto con fini educativi, culturali e ricreativi. Il servizio di Convitto prevede l’accoglienza residenziale degli studenti, dal lunedì al venerdì (colazione, pranzo, studio pomeridiano, attività integrative e ricreative, cena e pernottamento), che per particolari esigenze logistiche non hanno la possibilità di rientrare in famiglia al termine delle attività didattiche.

Il servizio di semi convitto prevede l’accoglienza di alcuni studenti, dal lunedì al venerdì, che al termine delle attività didattiche si trattengono nei locali del Convitto per usufruire del pranzo e svolgere attività di studio pomeridiano, attività integrative e ricreative. Il Convitto è ubicato accanto alla struttura scolastica ed è dotato di un ampio spazio verde esterno. Durante gli open Day sarà possibile accedere virtualmente agli ambienti della scuola ed interagire con il personale docente che illustrerà i plessi scolastici, i laboratori, l’azienda agraria e il convitto annesso all’Istituto.