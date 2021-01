COVID-19. In Basilicata 142 nuovi casi, 2 deceduti e 67 guarigioni. Tra i deceduti un 59enne

1.321 tamponi processati, 142 i casi di positività tra i lucani, 67 guariti e 2 decessi. E’ questo l’ultimo aggiornamento sull’emergenza sanitaria in Basilicata. Ecco il dettaglio.

I RICOVERATI SONO 90, IN CALO RISPETTO A IERI – Al “San Carlo” di Potenza 28 nelle malattie infettive, 31 in pneumologia, 10 in medicina d’urgenza e 2 in terapia intensiva. Al “Madonna delle Grazie” di Matera 11 nelle malattie infettive, 6 in pneumologia e 2 in terapia intensiva;

DUE PERSONE DECEDUTE nell’ultimo giorno: una donna di 79 anni di Picerno (comunicata ieri su questo sito, domiciliata a Vietri di Potenza) e un uomo di 59 anni di Miglionico;

I NUOVI CASI IN BASILICATA – 6 Avigliano, 2 Banzi, 3 Bella, 3 Campomaggiore, 7 Castelgrande, 1 Forenza, 6 Genzano di Lucania, 21 Grumento Nova, 1 Guardia Perticara, 6 Lavello, 2 Marsicovetere, 12 Matera, 2 Melfi, 2 Montalbano Jonico, 1 Muro Lucano, 1 Oppido Lucano, 3 Paterno, 3 Picerno, 1 Pietragalla, 6 Pignola (n. 1 domiciliato a Potenza), 3 Pomarico, 24 Potenza (n. 1 domiciliato a San Chirico Nuovo), 4 Rapolla, 2 Rionero in Vulture, 5 Ruoti, 1 Sarconi, 2 Tramutola, 1 Venosa, 10 Vietri di Potenza (n. 1 domiciliato a Potenza), 1 Viggiano. Positivo anche: 1 marchigiani domiciliato a Melfi;

I GUARITI SONO 67 – 3 Atella, 1 Calvello, 1 Ferrandina, 19 Filiano, 2 Forenza (n. 1 domiciliato a Milano), 1 Lagonegro, 8 Lauria, 1 Marsicovetere, 2 Matera, 13 Melfi, 2 Potenza, 3 Rapolla, 4 Rionero in Vulture, 1 Ruvo del Monte, 1 Sant’Angelo Le Fratte, 4 Sant’Arcangelo, 1 Stigliano. Guarito un non residenti ma domiciliato in Basilicata: 1 lombardo domiciliato a Marsicovetere;

Gli attuali casi di positività in Basilicata sono 6.349, di cui 6.259 in isolamento domiciliare. 4.805 i guariti, 264 i deceduti.

Claudio Buono