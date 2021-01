Coronavirus in Basilicata. Casi in aumento: 157 nuovi contagi, 40 guariti e 1 decesso

Aumentano i casi di contagio in Basilicata. Risultano esserci oggi 157 nuovi casi (di cui 150 residenti) a fronte di 1.485 tamponi processati nelle ultime ore. 40 il numero dei guariti, una persona deceduta nelle ultime ore, di Picerno, ma domiciliata a Vietri di Potenza e ricoverata al “San Carlo”. Ecco il dettaglio dell’aggiornamento odierno.

I RICOVERATI SONO 99 – Al “San Carlo” di Potenza 35 nelle malattie infettive, 29 in pneumologia, 10 in medicina d’urgenza, 1 in terapia intensiva. Al “Madonna delle Grazie” di Matera 12 nelle malattie infettive, 9 in pneumologia, 3 in terapia intensiva;

I NUOVI CASI DI CONTAGIO IN BASILICATA – 1 Albano di Lucania, 12 Avigliano, 1 Calvello (domiciliato a Muro Lucano), 1 Castelluccio Inferiore, 1 Chiaromonte, 1 Filiano, 2 Genzano di Lucania, 1 Grottole, 1 Grumento Nova, 1 Lauria, 6 Lavello 1 Marsico Nuovo, 22 Matera (n. 1 domiciliato a Castellaneta), 8 Melfi (n. 1 domiciliato a Venosa), 5 Miglionico, 19 Muro Lucano (n. 1 domiciliato a Vietri di Potenza), 3 Pietragalla, 1 Pietrapertosa (domiciliato a Vietri di Potenza), 2 Pignola, 7 Pomarico, 9 Potenza, 3 Rapolla, 4 Rionero in Vulture, 1 Ripacandida, 1 Salandra, 1 San Chirico Nuovo, 7 Sant’Angelo Le Fratte (n. 1 domiciliato a Vietri di Potenza), 1 Satriano di Lucania, 1 Savoia di Lucania (domiciliato a Vietri di Potenza), 4 Tito (n. 1 domiciliato a Vietri di Potenza). 12 Vaglio Basilicata, 6 Venosa (n. 1 domiciliato a Pisa), 3 Vietri di Potenza, 1 Viggiano. Per quanto riguarda i casi a Vietri di Potenza (tra residenti, 3, e domiciliati, 5, fanno parte tutti della Casa di Riposo, già comunicati ieri sera dal Comune. Agli otto, da aggiungere altre 2 persone residenti in Campania ma domiciliate nella casa di riposo). Ai nuovi casi di contagio che riguardano i residenti lucani, ne vanno aggiunti: 1 campano domiciliato a Muro Lucano, 1 laziale domiciliato a Muro Lucano, 1 pugliese domiciliato a Bella, 1 spagnolo domiciliato a Matera e 1 pakistano domiciliato a Matera;

SONO GUARITE 40 PERSONE – 2 Avigliano (n. 1 domiciliato a Potenza), 1 Forenza, 18 Lagonegro, 2 Lauria (n. 1 domiciliato a Lagonegro), 1 Marsicovetere, 4 Policoro, 5 Potenza, 1 Senise, 1 Spinoso, 2 Tito, 3 Venosa.

Risulta deceduta una donna di Picerno che era domiciliata nella casa di riposo a Vietri di Potenza. Aveva 79 anni ed era ricoverata da diversi giorni al “San Carlo” di Potenza. La task force riporterà quasi certamente nella giornata di domani questo dato.

Gli attuali casi di contagio in Basilicata sono 6.276, di cui 6.177 in isolamento domiciliare. 263 i decessi, 4,738 i guariti.

Claudio Buono