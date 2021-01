Potenza, brutto incidente tra due mezzi. Un giovane 24enne ferito

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza, in data odierna dalle ore 7.00 circa, sono intervenuti all’incrocio tra via Ciccotti e via Piemonte a Potenza per incidente stradale. Coinvolti due veicoli, una Reanult Clio ed un furgone, alla guida dell’autovettura un uomo di 55 anni illeso, mentre alla guida del furgone un ragazzo di 24 anni che ha riportato alcune ferite ed è stato necessario il trasporto in ospedale. I Vigili del fuoco durante le operazioni di soccorso hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti per evitare l’insorgere di incendi. I VV.F. sono intervenuti con una autopompa ed un fuoristrada per un totale di cinque unità. Intervenuti anche la Polizia di Stato e 118.