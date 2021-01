Tragico bilancio dell’incidente sulla Tangenziale a Potenza. Perdono la vita madre e figlio

Si rivela tragico il bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina, verso le ore 9, lungo la ‘Tangenziale Nord’ di Potenza, che collega Piani del Mattino con la Statale ‘Potenza-Melfi’. Nell’incidente che ha coinvolto tre auto, hanno perso la vita madre e figlio. Pompea Allegretti, di Potenza ma medico di guardia a Filiano, di 58 anni, e il figlio, Salvatore Raimondi, di 20 anni. Un gravissimo incidente che ha coinvolto un camioncino, una Lancia Y e una Fiat Sedici. Entrambi erano a bordo della Fiat e sono deceduti a dopo il ricovero in rianimazione in ospedale. Troppo gravi le ferite riportate. I sanitari le hanno provate tutte ma non sono riusciti a salvarli, nonostante i numerosi tentativi.

Stando a quanto trapelato, il giovane stava accompagnando la madre a Filiano dove doveva lavorare. E probabilmente ha perso il controllo dell’auto a causa di un tratto di strada ghiacciato. Condoglianze anche dal governatore lucano, Vito Bardi: “Ho avuto modo di conoscere ed apprezzare il lavoro svolto dalla dottoressa Pompea Allegretti, per anni punto di riferimento della comunità di Filiano. Per questo sono particolarmente addolorato per il gravissimo lutto a seguito del tragico incidente nel quale ha perso la vita anche il figlio Salvatore Raimondi. Alla famiglia i sensi del mio cordoglio per la scomparsa della madre e del figlio”.

