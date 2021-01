Covid-19 in Basilicata. Nelle ultime 24 ore 76 nuovi casi, 1 decesso e 31 guariti. Quasi 6mila gli attuali positivi

76 nuovi casi tra i lucani, 1 decesso e 31 guariti. 728 i tamponi processati, ancora pochi. E’ questo l’ultimo aggiornamento per l’emergenza Covid-19 in Basilicata, che oggi fa però registrare un aumento di ricoverati, 4 in più rispetto a ieri.

I RICOVERATI SALGONO A 100, IERI ERANO 96 – Nessuno in terapia intensiva al “San Carlo”, 37 nelle malattie infettive, 31 in pneumologia e 10 in medicina d’urgenza. Al “Madonna delle Grazie” di Matera 11 nelle malattie infettive, 8 in pneumologia e 3 in terapia intensiva;

I 76 NUOVI CASI DI CONTAGIO – 1 Avigliano, 1 Balvano, 1 Corleto Perticara, 1 Genzano di Lucania, 1 Lagonegro, 1 Lauria, 6 Lavello, 6 Matera, 12 Melfi, 3 Moliterno, 1 Montemilone (domiciliato a Stigliano), 1 Muro Lucano, 1 Pescopagano, 2 Picerno, 1 Pignola, 5 Potenza, 4 Rionero in Vulture, 8 Vaglio Basilicata, 12 Venosa, 8 Vietri di Potenza;

I GUARITI SONO 31 NELLE ULTIME 24 ORE – 1 Abriola, 3 Atella, 2 Barile, 1 Calvello, 1 Francavilla in Sinni, 2 Lagonegro (n. 1 domiciliato a Laurìa), 6 Lauria, 2 Matera, 9 Melfi, 1 Nova Siri, 2 Rapone (n. 1 domiciliato a Rionero in Vulture), 1 Rionero in Vulture.

Una persona di Potenza è deceduta nell’ultimo giorno;

Gli attuali casi di contagio in Basilicata sono 5.993, di cui 5.893 in isolamento domiciliare, 255 i deceduti e 4.519 i guariti.

Claudio Buono