Anpas, nelle sedi della Basilicata possibilità di svolgere il Servizio Civile per 25 giovani

È stato pubblicato il Bando per la selezione di 25 giovani lucani da impiegare nei progetti di Servizio Civile Universale curati da Anpas Basilicata. Ragazzi e ragazze possono presentare domanda entro le ore 14,00 dell’8 febbraio 2021 esclusivamente attraverso la modalità on line cliccando sul sito www.anpas.org sezione servizio civile. Nella stessa sezione del sito al lato della sede scelta potranno presentare domanda cliccando sull’apposita sezione. I progetti a disposizione per presentare domanda sono “Giovani lucani resilienti” e “Basilicata Solidale”.

La sede di attuazione dei progetti è allocata presso le Pubbliche Assistenze di Latronico/ Lagonegro (Valle del Sinni), Montescaglioso e Moliterno. Potranno presentare domanda i giovani (italiani e non, purché europei o regolarmente soggiornanti in Italia), che hanno compiuto il diciottesimo e non superato il ventinovesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda. La domanda potrà essere presentata soltanto attraverso il sistema pubblico di identità digitale SPID.

Da più di vent’anni, Anpas Basilicata è attivamente impegnata sul fronte del servizio civile. Inizialmente nell’impiego di obiettori di coscienza e, con l’evolversi della legislazione in materia, di volontari di servizio civile nazionale per approdare ora al servizio civile universale. Con 2 progetti negli ambiti dell’Assistenza e della Protezione Civile, le Pubbliche Assistenze Lucane dovranno selezionare 25 operatori volontari da impegnare nelle rispettive attività, ciascuno per 25 ore a settimana per 12 mesi. Ai giovani operatori, verrà erogato un assegno mensile di servizio pari a 439,50 € netti insieme ad un anno di formazione certificata nel rispettivo settore.

Per maggiori info:

Valle del Sinni Latronico/Lagonegro: cell. 338/5630191 – mail: papcvalledelsinni@virgilio.it;

Anpas Montescaglioso: cell 334/3579389 – mail: pcmontescaglioso.anpas@gmail.com

Pubblica Assistenza Moliterno: tel. 0975/67188 – mail: pam.moliterno@tiscali.it

Potete consultare anche le pagine Facebook ed Instagram delle rispettive Pubbliche Assistenze. Scegli il Servizio Civile Universale in Anpas, una scelta che cambia la tua vita e quella degli altri.