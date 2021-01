148 anni in due: premiati due veterani della Protezione Civile di Balvano, Pasquale e Giuseppe

La Protezione Civile Balvano, nasce nell’Ottobre del 2008 con lo scopo di ridare senso di protezione civile ad una società colpita profondamente dal sisma del 1980. I valori ed i principi seguiti da questa Associazione sono la sussidiarietà, la resilienza, la solidarietà e l’uguaglianza. Il gruppo è inoltre impegnato nelle attività di previsione, prevenzione e informazione dei rischi territoriali. La nostra Associazione ha partecipato anche alle emergenze sul territorio Aquilano nel 2009 e in Emilia nel 2012, acquisendo la consapevolezza pratica e reale di ciò che un evento sismico può causare. Tra i membri dell’associazione, ancora oggi donano il loro tempo al mondo del volontariato, due “veterani” che fondarono la Protezione Civile Balvano, ben 12 anni fa. Per il lavoro svolto e l’impegno dedicato all’Associazione, lunedì 28 Dicembre 2020, nella sede della Protezione Civile di Balvano, in linea con le misure di contrasto al Covid-19, sono stati premiati il sig. Giuseppe Matturro e il sig. Pasquale D’Alessandro.

Giuseppe Matturro, prima di diventare uno dei pilastri dell’Associazione della piccola comunità di Balvano, ha prestato servizio in altre associazioni di volontariato lontane molti chilometri dal suo paese. E proprio in occasione della scossa di terremoto che colpì L’Aquila, prestò soccorso per una settimana nel luogo dell’emergenza, mettendo a disposizione delle comunità colpite, tutto il bagaglio acquisito nel mondo del volontariato. Il sig. Matturro è fonte d’ispirazione per tutti i volontari della Protezione Civile Balvano che nutrono profonda stima nei suoi confronti, non solo per la sua esperienza di volontario, ma, soprattutto, per la meravigliosa persona che è oggi.

Pasquale D’Alessandro, all’età di 78 anni continua a dedicare il suo tempo, la sua esperienza e le sue capacità alla sua comunità. Dopo aver lavorato per tanti anni lontano dall’Italia, ha preso parte all’organizzazione della raccolta alimentare messa a punto in occasione del sisma del 2009, in cui tutta la comunità balvanese ha donato ben tre furgoni di viveri. Il sig. Pasquale, rappresenta un grande esempio per tutti i suoi colleghi, presente durante qualsiasi emergenza che l’Associazione deve affrontare.

Questi due uomini con 148 anni in due, (Giuseppe, 70 anni, e Pasquale, 78 anni) hanno molte rughe, ognuna di essa ha una storia e racconta qualcosa, ma nonostante tutto non perdono nemmeno un’ora del loro tempo perché hanno capito quale è il vero senso della vita. Proprio per questo motivo, i colleghi volontari li hanno voluti premiare con un orologio affinché possano sempre tenere la conta delle ore, dei minuti e dei secondi che dedicano al mondo del volontariato e dell’associazionismo, diventando così dei veri “eroi” per la propria comunità.