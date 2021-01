Monitoraggio ISS e Ministero della Salute. La Basilicata tra le 6 regioni d’Italia con l’indice RT che supera l’1

La Basilicata è tra le sei regioni d’Italia dove l’indice RT, vale a dire l’indice di trasmissibilità del virus, è salito oltre l’1. Lo si evince dall’ultimo monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute, che riguarda lo studio della situazione epidemiologica su tutto il territorio nazionale nella settimana che va dal 21 al 27 dicembre. La media in Italia è salita allo 0,93. Le sei regioni italiane sono Calabria (1,09), Liguria (1,07), Veneto (1,07), compatibili con uno scenario di tipo 2, e poi Basilicata (1,09), Lombardia (1), Puglia (1). Altre tre regioni tre presentano un indice molto vicino all’1, e sono Emilia Romagna (0,98), Friuli Venezia Giulia (0,96) e Marche (0,99).

La Basilicata, in quest’ultimo monitoraggio, ha quindi superato la cosiddetta ‘soglia di guardia’. Una situazione, più genericamente su tutto il territorio nazionale, che secondo ISS e Ministero della Salute, conferma la necessità di mantenere ancora la linea di rigore delle misure di mitigazione adottate. Nei prossimi giorni sapremo se l’indice RT sarà in aumento o in discesa rispetto agli ultimi casi di contagio tra fine anno e inizio 2021.

Il precedente monitoraggio a livello nazionale era al 0,90 %.

Claudio Buono