In Basilicata oggi al via la somministrazione di 5mila dosi di vaccino anti-Covid

Dopo le prime 105 dosi arrivate all’alba del 27 dicembre scorso, in Basilicata la seconda fornitura dei vaccini anti-Covid è pronta ad essere somministrata. Sono circa 5.000 le dosi consegnate alla Basilicata, arrivate in questa seconda fornitura, in data 30 dicembre. Oggi riprenderà la campagna vaccinale su tutto il territorio lucano, partendo dalle fasce più a rischio, come gli operatori sanitari e gli ospiti delle case di riposo. Sul territorio lucano i vaccini sono arrivati sotto scorta e successivamente dislocati presso tutti i siti di stoccaggio.

Siti che sono sotto lo stretto controllo e vigilanza delle forze dell’ordine. Infatti, nei giorni scorsi, le Prefetture di Potenza e Matera hanno predisposto i servizi di vigilanza dinamica e di controllo del territorio e presso i centri di somministrazione dei vaccini anti-Covid, ed in particolare presso le sedi dei distretti sanitari. Ricordiamo i vaccini sono stati consegnati ai distretti sanitari di Potenza, Matera, Lagonegro, CROB di Rionero in Vulture, Pescopagano, Villa d’Agri, Venosa, Senise e Lauria.

La campagna di profilassi vaccinale riprenderà quindi dalla mattinata di oggi, 2 gennaio, e continuerà senza sosta nei prossimi giorni. Arriveranno poi in Basilicata ulteriori 15mila dosi totali, per chiudere con circa 20mila in questa prima fase di vaccinazione.

